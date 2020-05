Canada: Banca of Canada "farà la sua parte" per sostenere l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale canadese farà la sua parte per contribuire ad aiutare l'economia colpita dalla pandemia di coronavirus, attraverso un'iniezione di denaro per sostenere la ripresa. Lo ha detto - riporta la stampa internazionale - il vicegovernatore della Bank of Canada, Carolyn Wilkins. In una conferenza stampa che ha delineato i tagli dei tassi di interesse e i programmi di allentamento quantitativo che la banca ha implementato dall'inizio della crisi a metà marzo, in un Paese colpito duramente dal crollo dei prezzi del petrolio, Wilkins non ha fatto riferimento a mosse future. Tuttavia, il vicegovernatore ha ribadito che la banca centrale potrebbe adeguare il suo programma di acquisto di asset, se necessario, per stimolare l'economia piuttosto che utilizzarlo semplicemente per migliorare la liquidità del mercato finanziario. "La Banca farà la sua parte per colmare questo periodo e sostenere una ripresa duratura", ha osservato Wilkins. "Un tale cambiamento di strategia alla fine sarà necessario, con il tasso di disoccupazione che probabilmente rimarrà elevato anche dopo che l'economia ripartirà", ha dichiarato Royce Mendes, economista senior della Canadian Imperial Bank of Commerce, in una nota. (Nys)