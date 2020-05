Governo: Di Maio difende Bonafede, mai passo indietro davanti a mafiosi e corrotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha sempre dimostrato di "avere la schiena dritta e di non fermarsi davanti a nessuno, mettendo al primo posto solo gli interessi dei cittadini". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un messaggio sul suo profilo Facebook. "Siamo entrati in parlamento con il chiaro intento di fermare il malaffare e debellare le mafie", ha sottolineato il ministro. "Il nostro impegno è sempre stato massimo, in poco tempo abbiamo approvato leggi contro i mafiosi e inasprito le pene contro i corrotti", ha aggiunto. "Andiamo avanti orgogliosi della nostra storia e consapevoli di avere un’unica grande certezza: mai un passo indietro davanti ai mafiosi e ai corrotti. Mai", ha concluso il ministro. (Res)