Brasile: ministro Difesa “forze armata a difesa di legge, ordine, democrazia e libertà" (2)

- Nella nota, il ministero della Difesa afferma che la marina, l'esercito e l'aeronautica sono "organi dello stato, che considerano l'indipendenza e l'armonia tra i poteri come essenziali per la governabilità del Paese". Nel suo discorso, Bolsonaro aveva affermato che le forze armate "sono dalla nostra parte", affermando di aver "raggiunto il limite". Senza citare direttamente la decisione del giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, che la scorsa settimana ha sospeso la nomina di Alexandre Ramagem alla direzione generale della polizia federale, il presidente Jair Bolsonaro ha dichiarato che "non ammetterò più interferenze". "Vogliamo il meglio per il nostro paese. Vogliamo una vera indipendenza dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) non solo parole scritte nella Costituzione", aveva affermato, sottolineando "la nostra pazienza è finita". (segue) (Nys)