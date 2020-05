Brasile: direttore polizia federale sostituisce sovrintendente di Rio de Janeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora non è stato annunciato il sostituto, tuttavia, secondo quanto riporta il quotidiano "O Globo", a ottenere l'incarico potrebbe essere del delegato Alexandre Silva Saraiva. L'uomo era stato sin dallo scorso anno indicato da Bolsonaro per sostituire Oliveira. Il capo dello stato pubblicamente aveva affermato di volere la sostituzione del vertice della Pf di Rio. Tuttavia l'ex direttore della polizia federale, Maurício Valeixo, si era fermamente opposto al cambio, spingendo il presidente Bolsonaro a chiedere la sua testa al ministro Sergio Moro. Il lungo braccio di ferro tra il presidente Bolsonaro e il ministro Moro, era terminato con le dimissioni in polemica di Moro. (segue) (Brp)