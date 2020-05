Lombardia: Fumagalli (M5S), "Sfiducia" Gallera occasione persa, si doveva voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Affossare questa mozione è un'occasione persa: la Lombardia doveva voltare pagina. Concordiamo pienamente con le richieste contenute nella mozione: il sistema sanitario lombardo è fuori controllo, la Lombardia di Fontana ha favorito il privato smantellando la medicina pubblica territoriale. Le Ats sono ormai centri di burocrazia che ostacolano le decisioni e fanno crescere i costi e le inefficienze. La gestione delle RSA, che al 90 per cento sono private, è stato un disastro". Lo afferma Marco Fumagalli, consigliere regionale del movimento 5 stelle in Lombardia, commentando il risultato del voto della mozione presentata dal Partito democratico sulla "revisione" dell'assessorato al welfare lombardo. (Com)