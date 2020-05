Usa: Intel compra Moovit, una società che svilupperà il "robotaxi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di microchip Intel ha acquistato il produttore israeliano di app di trasporto pubblico Moovit per circa 900 milioni di dollari, per aiutarlo a sviluppare un "robotaxi", ossia un taxi senza conducente, che potrebbe essere messo in strada all'inizio del 2022. Lo riporta il sito "The Verge". Moovit rimarrà indipendente mentre la sua tecnologia e i dati raccolti da oltre 800 milioni di utenti in 102 paesi saranno integrati nell'unità di auto autonoma Intel con sede in Israele, Mobileye. Il prezzo pagato è stato quasi il doppio della valutazione di 500 milioni di dollari quando Moovit ha raccolto fondi per l'ultima volta, nel 2018. Intel possedeva circa il 7 per cento di Moovit attraverso un precedente investimento azionario, e ha pagato circa 840 milioni di dollari per assumere la piena proprietà.L'obiettivo iniziale, ha detto, è di avere una piccola flotta di taxi autonomi in paesi come Israele, Francia e Corea del Sud. Moovit è famosa per aver creato una app che aiuta i pendolari o turisti a trovare il modo migliore per raggiungere una destinazione mostrando loro percorsi di autobus e treni, piste ciclabili e opzioni di car pooling. Una volta integrata con Mobileye, l'app diventerà una piattaforma per ordinare i robotaxi e i dati in tempo reale garantiranno che i veicoli siano distribuiti in aree ad alta richiesta. Secondo le previsioni di Intel, il mercato dei robotaxi varrà 230 miliardi di dollari entro il 2030.(Nys)