Usa: per i “Five Eyes” più probabile che il Covid si sia diffuso da un mercato

- Nonostante le accuse dell'amministrazione statunitense verso la Cina, Il virus che ha avuto origine a Wuhan non è stato rilasciato accidentalmente da un laboratorio, ma è più probabile che il coronavirus si sia diffuso dall'esposizione in un mercato. E’ quanto emergerebbe da un rapporto stilato dal “club” d’intelligence Five Eyes che riunisce i servizi segreti dei paesi anglosassoni (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda) secondo quanto scrive l'emittente "Cnn", che cita un funzionario anonimo con contatti nell'intelligence. "Pensiamo che sia altamente improbabile che sia stato un incidente", ha detto la fonte. "È molto probabile che si sia verificato in modo naturale e che l'infezione umana derivi dalla naturale interazione umana e animale". (segue) (Nys)