Coronavirus: Usa, 68.387 i decessi su oltre 1,1 milioni di contagi

- Ci sono almeno 1.178.000 i casi di persone positive al coronavirus negli Stati Uniti, e almeno almeno 68.387 decessi, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il Paese resta saldamente al primo posto sia per numero di decessi - più del doppio di Italia e Regno Unito - che per numero di contagi - quasi un terzo a livello globale. Un documento della Casa Bianca, rivelato dal "New York Times", stima in circa 200 mila nuovi casi al giorno entro la fine di maggio l'impatto del coronavirus nelle prossime settimane. an La task force sanitaria voluta da Donald Trump per affrontare l'emergenza ha infatti analizzato, sulla base dei modelli matematici, la progressione dei contagi in tutti gli Stati Uniti, che rischia di essere fuori controllo. La zona più colpita finora è stata quella di New York, che però secondo i virologi statunitensi sarebbe prossima al picco. Nel prossimo mese si prevede un aumento drammatico anche dei decessi: entro il 1 giugno si stimano 3 mila vittime giornaliere, contro le attuali 1.750 in tutto il Paese.(Nys)