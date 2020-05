Argentina: crisi del debito, governo “deluso” da rifiuto offerta rinegoziazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha manifestato la sua "delusione" per il rifiuto dell'offerta di rinegoziazione del debito estero manifestato oggi da tre gruppi di creditori che insieme rappresentano quasi il 50 per cento del totale. "Il governo argentino ha preso atto ed è deluso dalla dichiarazione espressa oggi", si legge all'inizio della breve nota emessa a firma del ministero dell'Economia guidato da Martin Guzman. Secondo il governo argentino tuttavia sono ancora "molte le cose che possono cambiare nel corso di una settimana", e Buenos Aires "nutre la speranza che i creditori riconoscano che, soprattutto a partire dalla sopraggiunta crisi della pandemia, il paese non può pagare di più" di quanto offerto. (segue) (Bua)