Argentina: crisi del debito, governo “deluso” da rifiuto offerta rinegoziazione (5)

- La risposta dei tre gruppi giunge a quattro giorni dalla scadenza dei termini dell'offerta di ristrutturazione su circa 68 miliardi del debito esteri presentata dal governo argentino. La proposta di Buenos Aires punta a una moratoria di tre anni, a una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi). In un'intervista rilasciata questo fine settimana il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, aveva parlato di "un'intesa crescente" con i creditori privati internazionali, sostenendo di aver "registrato casi concreti di adesione all'offerta". (Bua)