- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori si sta recando a Marino sul luogo dell’esplosione del palazzo che è avvenuta questa sera, per verificare la situazione. Il vice presidente è in costante contatto con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.(Com)