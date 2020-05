Coronavirus: New York, a quota 18.909 i morti su oltre 170 mila contagi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di New York si registrano 13.536 morti confermati per coronavirus e 5.373 morti probabili, secondo l'emittente "Cnn". Il dipartimento della Salute di New York definisce le morti probabili come persone che non hanno avuto un test di laboratorio Covid-19 positivo, ma il loro certificato di morte elenca come causa della morte il "Covid-19" o una malattia equivalente. Il numero totale dei decessi nella città di New York City è di 18.909, su oltre 170 mila contagi e oltre 43 ricoveri in ospedale. Lo Stato di New York è attualmente il più colpito degli Stati Uniti. (Nys)