Marino: Zotta, tutta nostra vicinanza alla comunità

- "Siamo sgomenti per quanto accaduto nel comune di Marino. Nell'esplosione della palazzina fortunatamente non ci sono state vittime, ed i feriti sono lievi. In questo momento siamo vicini a tutta la comunità di Marino, al sindaco Carlo Colizza, alle forze dell'ordine che sono intervenute con i vigili del fuoco. Assieme al sindaco della Città Metropolitana Virginia Raggi, siamo in contatto costante con il Sindaco Colizza, per essere pronti ad eventuali interventi della Città metropolitana di Roma". Lo dice in una nota Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma (Com)