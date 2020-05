Usa: Wall Street chiude in leggero rialzo nonostante le tensioni con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa di New York oggi ha chiuso in rialzo nonostante le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. I principali indici sono inizialmente scivolati in terreno negativo a seguito delle minacce del presidente, Donald Trump, di innescare nuovi dazi contro Pechino, accusata di non aver fatto abbastanza per impedire l'epidemia di coronavirus. Tuttavia, l'indice Nasdaq Composite, il Dow e lo S&P 500 sono riusciti a salire in territorio positivo negli ultimi minuti di negoziazione. Il Dow è finito in rialzo dello 0,1 per cento, a 26 punti. Lo S&P ha chiuso in rialzo dello 0,4 per cento. Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dell'1,2 per cento. (Nys)