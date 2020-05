Usa: la task force anti-coronavirus non testimonierà al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un alto funzionario dell'amministrazione statunitense ha confermato che la Casa Bianca si sta muovendo per limitare ulteriormente i membri della task force sul coronavirus dal testimoniare alle audizioni del Congresso. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Dati i continui briefing con la stampa e i briefing condotti dalle agenzie con i comitati, non credo che nessuno possa ragionevolmente dire che non siamo trasparenti", ha spiegato la fonte, "ma dobbiamo assicurarci che i membri della task force abbiano il tempo necessario per concentrarsi sul compito a portata di mano, non preparandosi per audizioni di quattro ore più volte a settimana". La Casa Bianca ha confermato venerdì che aveva intenzione di vietare ad Anthony Fauci, il più celebre membro della task force anti-coronavirus degli Stati Uniti, di testimoniare davanti al Comitato durante il dibattito sugli stanziamenti alla Camera questa settimana. (Nys)