Usa: il governatore del Michigan, se apriamo troppo presto si rischia secondo lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, ha avvertito oggi che riaprire troppo presto lo stato potrebbe portare a una seconda fase di chiusura totale dello Stato. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Per quanto sia stato difficile questo momento, tanto quanto il prezzo che abbiamo pagato, sappiamo che non vorremmo farlo di nuovo", ha detto in una conferenza stampa oggi. Whitmer, del Partito democratico, ha spiegato che il blocco continuerà "fino almeno al 15 maggio" e terminerà "quando i dati e gli esperti sanitari affermano che è sicuro". Alla domanda sulle tensioni con il governo federale, Whitmer ha dichiarato: "Penso che idealmente arriveremo tutti a essere d'accordo. Ma questo è un problema di salute pubblica". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva pubblicato un tweet domenica scorsa criticando Whitmer per non aver detto che aveva bisogno di kit per effettuare tamponi durante una telefonata con la Casa Bianca. In risposta, il governatore ha dichiarato: "Credo che abbiamo alcuni tamponi che verranno dal governo federale - non sono ancora qui. Ed è per questo che non smetteremo di far capire alla gente che abbiamo ancora richieste che non sono state soddisfatte". (Nys)