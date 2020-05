Usa: Nike regala 30 mila paia di scarpe agli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nike ha annunciato che donerà 30 mila paia di Air Zoom Pulse - una scarpa appositamente progettata per gli operatori sanitari - agli ospedali di Chicago, Los Angeles, Memphis e New York City e alla Veterans Health Administration degli Stati Uniti, secondo una dichiarazione dell'azienda. Lo riporta l'emittente "Cnn". La mossa, si legge in una nota, è dovuta alla "gratitudine per gli operatori della sanità". "Gli atleti Nike riconoscono la resistenza fisica e mentale degli atleti sanitari", ha affermato la società. Altri ospedali in tutta Europa - tra cui Barcellona, Berlino, Londra, Milano e Parigi - riceveranno ulteriori 2.500 paia di scarpe, secondo la dichiarazione. Inoltre, circa 95 paia di calzini da calcio saranno consegnati agli operatori sanitari di Los Angeles e New York City. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha twittato il suo apprezzamento per il regalo: "Grazie mille per aver supportato i nostri eroi di prima linea nella sanità", ha scritto. (Nys)