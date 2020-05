Lombardia: Comazzi (FI), da centro destra 3 miliardi da Pd e M5S giochi di palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre le opposizioni sono impegnate in giochi di palazzo, la maggioranza di centrodestra ha predisposto un piano da 3 miliardi di euro per tutti i lombardi. L’assessore Gallera, assieme a tutta la squadra di governo regionale e ai dirigenti, sta lavorando dal primo giorno per contrastare questa epidemia. Con il voto di oggi auspico che anche gli esponenti del Pd e del M5S smettano di speculare politicamente e si impegnino in maniera attiva per il bene della nostra regione” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Con l’istituzione della commissione d’inchiesta - prosegue l’azzurro - abbiamo voluto dare un forte segnale di trasparenza sulla gestione dell’emergenza da parte di Governo e Regione. Ora dobbiamo tutti lavorare per garantire la ripresa della Lombardia”. (Com)