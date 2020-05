Lombardia: Pizzul (Pd), maggioranza salva Gallera con trucco schede segnate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che la maggioranza di centrodestra in Lombardia per difendere Gallera debba usare il trucco truffaldino delle schede segnate la dice lunga sulla situazione di chi guida la Regione. questo atteggiamento è inqualificabile e in una situazione normale avrebbe dovuto portare alla ripetizione della votazione. Abbiamo posto la questione all'Ufficio di presidenza ma non escludiamo altre azioni. L'esito del voto, negativo e con defezioni anche tra gli altri partiti di minoranza, nel segreto dell'urna, almeno per quel che ha riguardato noi, dimostra che il Partito Democratico è l'unica opposizione vera in Regione Lombardia. Prendiamo infine atto che la maggioranza di centrodestra ha deciso di assolvere in tutto e per tutto la gestione della sanità in Regione Lombardia e, di conseguenza, la poltrona dell'assessore Gallera". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul dopo il voto, questa sera in Consiglio regionale della Lombardia, della mozione con cui il Pd condannava la gestione della sanità lombarda e chiedeva il cambio di rotta, a partire dalla sfiducia all'assessora Gallera. (Com)