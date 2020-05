Germania: coronavirus, controlli alle frontiere prorogati fino al 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introdotti alla metà di marzo scorso per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus e successivamente prorogati, i controlli alle frontiere della Germania con Francia, Lussemburgo, Svizzera, Austria e Danimarca sono stati prorogati fino al 15 maggio prossimo. È quanto disposto dal ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. L'estensione si applica anche ai voli diretti dalla Germania all'Italia. Per il ministero dell'Interno tedesco, “il rischio di infezione da coronavirus deve essere ulteriormente contenuto con successo”. In base ai controlli sui confini in vigore in Germania, quanti non hanno la cittadinanza del paese e non vi risiedono in maniera permanente possono recarvisi esclusivamente con “un motivo valido di viaggio”. Per esempio, si tratta dei cittadini dell'Ue che viaggiano attraverso la Germania verso il loro paese d'origine o dei conducenti di camion per il trasporto di merci. L'ingresso in Germania è inoltre limitato ad alcuni valichi di frontiera. Le prime aperture potrebbero dei confini potrebbero aver luogo il 15 maggio. Ad esempio, il primo ministro dello Schleswig-Holstein Daniel Guenther con Seehofer che la frontiera con la Danimarca si aprirà in maniera graduale da metà maggio. (Geb)