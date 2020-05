Usa: supermercati Costco mettono un limite alla carne che si può comprare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costco, gigante della grande distribuzione statunitense, ha iniziato a limitare la quantità di carne che i clienti possono acquistare in una sola volta. Lo riporta il "New York Times". I suoi supermercati, tipicamente scelti da chi vuole acquistare all'ingrosso, venderanno i prodotti freschi di manzo, maiale e pollame con un limite di "tre articoli" per cliente. Secondo il "Nyt" i limiti sono dovuti al rallentamento dell'industria della carne statunitense, dopo che si sono verificati diversi focolai di coronavirus negli impianti di macellazione nel Midwest. I lavoratori contagiati sarebbero centinaia. Lunedì, Tyson Foods, uno dei maggiori produttori mondiali di carne suina, pollo e manzo, ha dichiarato di aspettarsi ulteriori "rallentamenti e inattività temporanea" ne suoi impianti a causa della pandemia. Tyson non ha quantificato la diminuzione della produzione di carne, ma il sindacato che rappresenta i lavoratori delle fabbriche stima che la produzione di carne suina sia diminuita del 25 per cento e che la carne bovina sia diminuita del 10 per cento. (Nys)