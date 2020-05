Coronavirus: Gallera su mozione Pd, io ho coscienza a posto, poi aula è sovrana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho la coscienza a posto per l'impegno che abbiamo messo e quello che abbiamo fatto, ma quello che però non posso consentire è che non si riconosca il merito degli infermieri, degli oss, dei medici, dell'unità di crisi e della direzione generale Welfare che voi volete mandare a casa e smembrare, perché loro hanno fatto un lavoro straordinario. Io sono qua difendere loro, poi l'aula è sovrana, noi continuiamo a lavorare perché c'è ancora moltissimo da fare". Con queste parole è intervenuto durante la seduta del Consiglio regionale l'assessore al welfare Giulio Gallera rispondendo alla mozione presentata dal gruppo del Pd dove veniva chiesta la revisione dell'assetto dell'assessorato al welfare e della sua direzione generale a seguito della gestione dell'epidemia sanitaria da Covid-19 in Lombardia. "Io qui oggi difendo il lavoro di uomini e donne che negli ospedali, nella direzione generale e nell'unità di crisi hanno cercato di arginare qualcosa di drammatico che è caduto su tutti noi, senza che ci fossero indicazioni chiare da parte delle organizzazioni nazionali e internazionali - ha aggiunto Gallera - Dal punto di vista nazionale abbiamo avuto indicazioni che si sono modificate nell'arco di poche ore. Noi abbiamo avuto uomini e donne che hanno guidato una macchina a fari spenti in una notte buia, e hanno cercato di tenerla in strada questa macchina, prendendo decisioni per dare una risposta di vita alle persone". (Rem)