Fase 2: De Micheli, uomini riconoscano competenze femminili

- Il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli, ritiene che "le donne hanno portato il peso di questa fase di lockdown sul piano famigliare e sul piano delle competenze". Intervenendo a "Otto e mezzo" su La7, la titolare del Mit ha spiegato: "Non credo che ci sia una sottovalutazione delle competenze femminili, ma piuttosto una prevalenza di immagini pubbliche maschili. Penso che qualche uomo in più debba farsi carico del riconoscimento delle competenze femminili". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha oggi, annunciato l'intenzione di aprire alla presenza di donne nel Comitato tecnico scientifico e nella task force per la ripartenza dall'emergenza Covid-19. (Rin)