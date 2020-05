Italia-Argentina: coronavirus, colloquio telefonico Conte-Fernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto nel pomeriggio una telefonata da parte del Presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernandez, incentrata principalmente sull’emergenza del Coronavirus. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. I due leader hanno convenuto che la pandemia deve essere gestita a livello globale anche dal punto di vista degli effetti sul sistema economico e sociale. Il presidente Fernandez ha manifestato al Presidente del Consiglio la solidarietà delle Autorità e del popolo argentino nei confronti dell’Italia e dei suoi cittadini. I due leader hanno inoltre discusso in merito alla rinegoziazione del debito argentino e ai negoziati in corso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e con il Club di Parigi. (Com)