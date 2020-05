Alitalia: Lega, Patuanelli chiarisca a chi affidata manutenzione compagnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega William De Vecchis, Simona Pergreffi e Gianfranco Rufa, informano di aver "presentato un'interrogazione al ministro Patuanelli perchè chiarisca contorni e perimetri di quel processo di nazionalizzazione che sembra essere oramai prossimo nel futuro dell'Alitalia". In una nota i parlamentari del Carroccio spiegano: "Oltre alla divisione nelle due newco, che prenderanno in affitto i rami di azienda aviation e manutenzione dalla amministrazione straordinaria, mentre la parte handling verrà gestita con contratti di fornitura di servizi, si apprende di un ridimensionamento delle capacità di gittata delle rotte nonché di una mutata politica che ha portato a nuovi accordi con molti lessor, perlopiù basata sul modello 'by hour', cioè con un pagamento per volato effettuato fino a marzo 2021 e non più su base fissa mensile". Questo governo "ci dica - proseguono - a chi ha deputato la manutenzione e la gestione della revisione di aerei e componentistica, già accordata ad un lessor per i prossimi tre anni e ad un costo sensibilmente inferiore rispetto ai precedenti accordi. Serve la massima trasparenza e chiarezza: lavoratori e cittadini non debbono essere tagliati fuori in una partita così delicata". (Com)