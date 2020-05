Imprese: Salini Impregilo, assemblea azionisti approva bilancio 2019 e distribuzione dividendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Salini Impregilo ha approvato oggi approvato il bilancio dell’esercizio 2019 che chiude con un utile di 70.960.125,31 euro e prevede la distribuzione di un dividendo di 0,030 euro per azione ordinaria ed 0,26 euro per azione di risparmio. Lo riferisce un comunicato stampa di Salini Impregilo. Durante l’assemblea odierna è stato cambiata la denominazione della società in “Webuild” e approvate le politiche di remunerazione e sul nuovo piano di Performance Shares 2020-2022 che prevede dei meccanismi premiali di lungo termine legati al raggiungimento degli obbiettivi di Progetto Italia e la creazione di valore per gli azionisti e altri stakeholders. L’assemblea ha anche confermato la nomina dei consiglieri Francesca Balzani, Pierpaolo Di Stefano, Donato Iacovone, Giuseppe Marazzita e Marina Natale, cooptati dal consiglio di amministrazione della società in data 6 dicembre 2019, il cui mandato verrà in scadenza, come il resto del Cda, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. L’assemblea ha nominato il nuovo collegio sindacale, che resterà in carica fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, stabilendone la remunerazione in 140 mila euro lordi annui per quanto attiene al presidente del collegio sindacale e in 80 mila euro lordi annui per ciascuno degli altri sindaci effettivi.(Com)