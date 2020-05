Coronavirus: Di Maio, agire con senso civico per superare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario “agire con senso civico” per superare la crisi del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio su Facebook. “Vi chiedo di guardare attentamente questa foto. Sui volti di queste persone ci sono i segni dell’impegno, del sacrificio. I segni dei dispositivi di protezione che stanno indossando tutto il giorno medici, infermieri e operatori sociosanitari impegnati da mattina a sera nei nostri ospedali per salvare vite umane”, ha dichiarato il ministro. “Lo ripeto: dobbiamo agire con senso civico per superare questa crisi. Molto dipende da noi. È impensabile vanificare gli sforzi compiuti fino ad ora. Bisogna onorare chi in prima linea ha combattuto e sta continuando a combattere contro il virus”, ha aggiunto. “Mi riferisco anche ai nostri militari, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, agli autotrasportatori, ai dipendenti dei supermercati e delle farmacie: migliaia di persone che hanno lavorato in piena emergenza, senza mai fermarsi, e che stanno continuando a farlo, per mettere in sicurezza il Paese e per tutelare la vita di tutti gli italiani. Non molliamo proprio adesso”, ha sottolineato Di Maio. “Mostriamo al mondo intero chi siamo veramente. Un popolo che nella sua storia si è sempre rialzato, a testa alta, senza mai smettere di sventolare il tricolore”, ha concluso il responsabile della Farnesina.(Res)