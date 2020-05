Difesa: Guerini a colloquio con omologhi di Cipro e Canada, focus su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha sentito telefonicamente gli omologhi di Cipro e Canada, rispettivamente Savvas Angelides e Harjit Singh Sajjan. Quest'ultimo ha ringraziato il collega italiano per il sostegno ricevuto nelle operazioni di ricerca e soccorso dell'elicottero canadese precipitato lo scorso 30 aprile nel mar Ionio. I due ministri, si legge in una nota, hanno dunque rinnovato i vincoli di amicizia tra i due Paesi e affrontato il tema dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il coronavirus e la gestione dell'emergenza sanitaria sono stati al centro anche del colloquio con il ministro cipriota, al quale Guerini ha dato disponibilità di fornire ogni utile elemento informativo sulle attività condotte dalla Difesa italiana. Altro tema di discussione, la situazione nel Mediterraneo orientale e le questioni energetiche associate. "Il Mediterraneo orientale è un'area di importanza strategica - ha sottolineato Guerini - e comprendiamo la sensibilità che lo sfruttamento delle risorse energetiche in quell'area comporta, non solo per gli attori regionali, dal momento che anche l'Italia con Eni, è pienamente coinvolta nell'attività". (segue) (Com)