- “Oggi in Regione Lazio primo incontro con il settore balneare, domani i tavoli con i commercianti e gli artigiani. Continuiamo a lavorare insieme per dare regole efficaci a ogni settore e per una ripresa economica e sociale in piena sicurezza ripartire sicuri”. Lo scrive in un tweet il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti(Com)