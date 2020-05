Coronavirus: Istat, mortalità generale inferiore a media al Sud, lieve aumento al Centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto nazionale di statistica (Istat) ha diffuso oggi un rapporto che esamina l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, prodotto congiuntamente con l’Istituto superiore di sanità (Iss). I dati commentati si riferiscono al primo trimestre consolidato 2020 e riguardano 6.866 comuni, pari all’87 per cento dei 7.904 complessivi e all’86 per cento della popolazione residente in Italia. Nel documento viene messa in risalto l’eterogeneità che ha caratterizzato la diffusione geografica dell’epidemia, che è stata “molto contenuta nelle regioni del Sud e nelle isole, mediamente più elevata in quelle del Centro rispetto al Mezzogiorno e molto elevata nelle regioni del Nord”. Nonostante nel mese di marzo sia stata registrata una crescita dei decessi per il complesso delle cause pari al 49,4 per cento a livello medio nazionale, infatti, nel rapporto viene sottolineato che il 91 per cento dell’eccesso di mortalità riscontrato a livello medio nazionale nel mese di marzo si concentra nelle aree cosiddette “ad alta diffusione dell’epidemia”, mentre nelle aree a bassa diffusione i decessi sono stati invece mediamente inferiori dell’1,8 per cento rispetto alla media del quinquennio precedente. (segue) (Rin)