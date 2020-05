Coronavirus: Istat, mortalità generale inferiore a media al Sud, lieve aumento al Centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aree ad alta diffusione epidemica rappresentano 3.271 comuni, 37 province del Nord più Pesaro e Urbino, dove i decessi per il complesso delle cause sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015-2019 del mese di marzo. Nello specifico, se si considera il periodo dal 20 febbraio al 31 marzo, nell’insieme di queste province i decessi sono passati da 26.218 a 49.351, con un aumento di 23.133 unità: poco più della metà di questo aumento (il 52 per cento) è costituita dai morti riportati al Sistema di sorveglianza integrata Covid-19. L’impatto è stato particolarmente drammatico soprattutto in alcune province che a marzo hanno registrato un incremento percentuale dei decessi a tre cifre rispetto allo stesso mese nel periodo 2015-2019: la più colpita in assoluto è stata Bergamo, con un incremento del 568 per cento, seguita da Cremona, Lodi, Brescia e Piacenza che hanno riscontrato incrementi pari rispettivamente a 391, 371, 291 e 264 punti percentuali. (segue) (Rin)