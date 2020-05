Coronavirus: Istat, mortalità generale inferiore a media al Sud, lieve aumento al Centro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei decessi per il complesso delle cause, sempre nel periodo dal 20 febbraio al 31 marzo, è stato tuttavia molto più contenuto già nelle aree cosiddette a media diffusione epidemica, che rappresentano 1.778 comuni, 35 province prevalentemente del Centro-Nord. Il totale dei decessi è infatti passato da 17.317 a 19.743: 2.426 in più rispetto alla media del quinquennio precedente, il 47 per cento dei quali è attribuibile ai morti risultati positivi al Covid-19. Le aree a bassa diffusione dell’epidemia, dove a marzo i decessi sono stati mediamente inferiori dell’1,8 per cento rispetto alla media dei cinque anni precedenti, riguardano invece 1.817 comuni, 34 province per lo più del Centro e del Mezzogiorno. A causa della forte concentrazione del fenomeno in alcune aree del paese, si legge nel rapporto, i dati riferiti a livello medio nazionale “appiattiscono la dimensione dell’impatto dell’epidemia sulla mortalità totale”. (segue) (Rin)