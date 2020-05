Coronavirus: Istat, mortalità generale inferiore a media al Sud, lieve aumento al Centro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento viene poi segnalato come l’analisi combinata dei dati di mortalità giornaliera Istat con quelli della Sorveglianza integrata dell’Iss ha evidenziato che “la mortalità diretta attribuibile a Covid-19 in individui con diagnosi confermata è stata di circa 13.700 decessi nel primo trimestre 2020”. Esiste poi una quota di ulteriori 11.600 decessi per i quali, stando al rapporto, con i dati oggi disponibili si possono ipotizzare tre possibili cause: una ulteriore mortalità associata a Covid-19, quindi decessi in cui non è stato eseguito il tampone; una mortalità indiretta correlata al Covid-19, nel caso di decessi da disfunzioni di organi come cuore o reni probabili conseguenze della malattia scatenata dal virus in persone non testate; e infine una mortalità indiretta non correlata al virus ma causata dalla crisi del sistema ospedaliero e dal timore di recarsi in ospedale nelle aree maggiormente affette. Il rapporto segnala poi che l’analisi di tutte le cause di morte del 2020 consentirà di valutare quanto l’eccesso di mortalità osservata quest’anno sia attribuibile anche ai decessi di persone non sottoposte al test ma certificate dai medici sulla base di una diagnosi clinica di Covid-19 (che al momento non sono conteggiate nella sorveglianza) e quanto agli effetti indiretti correlati e non all’epidemia. (Rin)