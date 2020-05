Fase 2: Parisi (Ricostruire), taglio burocrazia o rischio crollo finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre tagliare la burocrazia oppure il rischio è il crollo finanziario. Lo afferma Stefano Parisi, promotore del progetto "Ricostruire", parlando con Maurizio Sacconi e Francesco Verbaro durante il webinar organizzato per discutere di una nuova Pubblica amministrazione. "Oggi il Centro Studi di Confindustria ci dà un quadro drammatico per il nostro Paese, riporta un crollo del 50% della produzione industriale in marzo e aprile. Non era mai successo - osserva Parisi -. È chiaro che questo dato significa: perdita di quote di mercato, fallimento di aziende, perdita di posti di lavoro ed enorme rischio di crisi economica e sociale in autunno, che si può trasformare in crisi finanziaria nel 2021. All'enorme debito che stiamo generando – prosegue Parisi - non riusciremo a far seguire una crescita del Pil se non abbatteremo la burocrazia e se non metteremo mano in modo drastico al funzionamento delle amministrazioni". (Com)