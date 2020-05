Germania: consulenti ministero Economia criticano aiuti contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato scientifico consultivo del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco ha criticato gli aiuti previsti dal governo federale per far fronte alla crisi causata dalla pandemia di coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in una lettera al titolare del dicastero Peter Altmaier, gli esperti affermano che “la pandemia ci sta rendendo tutti più poveri, quindi in futuro vi sarà meno da redistribuire”. Il comitato scientifico consultivo del ministero dell'Economia e dell'Energia è particolarmente critico nei confronti dell'aumento dell'indennità di cassa integrazione, recentemente deciso dal governo federale, fino all'80 per cento dell'ultimo salario netto, dato che sale fino all'87 per cento per i dipendenti con prole. Tale misura potrebbe provocare “effetti d'inerzia significativi”. Inoltre, “ciò ha conseguenze di vasta portata e probabilmente indesiderate per la regolamentazione dell'importo dell'indennità di disoccupazione”. Il comitato scientifico consultivo del ministero dell'Economia e dell'Energia ritiene poi che gli aiuti per i titolari di piccole imprese siano “troppo restrittivi”. Il sussidio è, infatti, subordinato all'esclusiva condizione che l'azienda sostenga dei costi operativi fissi. Per gli esperti, dovrebbe invece essere fornita anche “una sostituzione del reddito, indipendentemente dall'assicurazione di base”. Con riguardo al Fondo per la stabilizzazione dell'economia (Wsf), da cui vengono attinti gli aiuti per le grandi imprese, gli esperti del ministero dell'Economia e dell'Energia chiedono criteri più chiari per l'erogazione dei prestiti. In particolare, “l'obiettivo della sovranità tecnologica non deve essere utilizzato in modo improprio per creare campioni nazionali e proteggerli dalla concorrenza”. (Geb)