Energia: Brasile, più tempo a Petrobras per vendere i diritti esplorazione giacimenti

- L'agenzia nazionale brasiliana per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la scadenza stabilita per la compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras per concludere i negoziati relativi alla cessione dei diritti di esplorazione petrolifera in giacimenti terresti e in acque poco profonde. La decisione è stata adottata su richiesta della società in virtù della crisi che si sta registrando nel settore petrolifero a causa della pandemia di coronavirus. La proroga riguarda 15 concessioni (Fazenda Belem, Sergipe Terra 1, Sergipe Terra 2, Sergipe Terra 3, Miranga, Cricaré, Remanso, Rio Ventura, Reconcavo, Ceará Mar, Rio Grande do Norte Mar, Merluza, Carapanauba/Cupiuba, Garoupa e Peroá/Cangoá). (segue) (Brb)