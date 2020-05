Regno Unito: coronavirus, autorità intendono lanciare sistema di test e controllo sul territorio entro metà maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità britanniche hanno in programma di lanciare un sistema generale per i test e il controllo sui casi di coronavirus a partire dalla metà di maggio. Lo ha affermato il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, nella consueta conferenza stampa giornaliera sulla situazione del contagio. “Il nostro obiettivo non è solo quello di appiattire la curva di contagio, ma di arrivare ad una diffusione del Covid-19 molto bassa”, ha spiegato Hancock. Nel Regno Unito si è in ogni caso “passato il picco” dei contagi, come ha rilevato il ministro. La capacità di effettuare test delle autorità sanitarie britanniche, ha aggiunto Hancock, è di ormai circa 108 mila tamponi al giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 288 novi decessi nel paese, per un totale di 28.734 dall’inizio dell’epidemia. (Rel)