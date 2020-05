Roma: uomo di 50anni trovato morto in cortile condominiale, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Roma sulla morte di un 50enne avvenuta all'alba di oggi in via Belon, in zona Alessandrino. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato da alcuni residenti all’interno di un cortile condominiale e sono stati chiamati i carabinieri. L’uomo, con alcuni precedenti, era residente in zona Ponte di Nona, quindi non aveva nessun legame con la zona in cui è stato ritrovato il corpo. I carabinieri che hanno iniziato ad indagare non hanno trovato sul corpo tracce di violenza ma hanno trovato, però una siringa ancora sporca di sangue. Questo aspetto farebbe ipotizzare che si possa essere trattato di una overdose. L’esame autoptico che si svolgerà nell’obitorio del policlinico di Tor Vergata permetterà di stabilire la causa del decesso. (Rer)