Scuola: Azzolina firma decreto, assegnate risorse di Fondo per Istruzione tecnica superiore (2)

- Secondo la rilevazione Indire gli Its, a dieci anni dalla loro istituzione, si confermano una scelta formativa in grado di far fronte alla domanda di nuove professionalità e competenze che proviene dal mondo del lavoro e capace di operare in sinergia con i sistemi produttivi territoriali. Il tasso di occupati a 12 mesi dal diploma (83 per cento dei diplomati 2018) registra la percentuale più alta dal 2015 a oggi. Per quanto riguarda le aree tecnologiche - continua ancora la nota - il miglior esito occupazionale è dato dalle Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo (86,4 per cento). Ottimi risultati anche per le aree Mobilità sostenibile (83,6 per cento) e Nuove tecnologie per il made in Italy (83,4 per cento). Tra gli ambiti del made in Italy, la maggiore efficacia in termini di inserimento lavorativo va riconosciuta al Sistema meccanica (92,1 per cento). Il 40,8 per cento degli occupati lavora con un contratto a tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato, il 31,7 per cento è stato assunto con contratto a tempo indeterminato o lavoro autonomo in regime ordinario e il 27,5 per cento degli occupati con contratto di apprendistato. (segue) (Com)