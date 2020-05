Scuola: Azzolina firma decreto, assegnate risorse di Fondo per Istruzione tecnica superiore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 44,3 per cento degli iscritti ha un'età compresa tra i 20 e 24 anni, il 36,1 per cento ha 18-19 anni. Prevale la presenza maschile (72,1 per cento). Il 62,3 per cento possiede un diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico. Dai Licei proviene il 20,7 per cento degli studenti. Tra le studentesse, la percentuale più elevata è in possesso di un diploma liceale (28,0 per cento) e della laurea (11,4 per cento). Il 43,1 per cento dei partner soci delle 84 Fondazioni Its con percorsi monitorati - sottolinea la nota - è costituito da imprese e associazioni di imprese. Le imprese coinvolte nelle attività di stage sono state il 90,6 per cento su un totale di 3.672 sedi di stage. Il ministero intende informare sempre di più sulle opportunità offerte dagli Its. Per questo è stata lanciata una campagna nazionale con una fitta programmazione televisiva e radiofonica. La campagna proseguirà anche sui social e si svilupperà fino alla fine di giugno. Prevista una playlist, guidata da un esperto youtuber, per consentire ai ragazzi interessati l'esplorazione delle diverse aree tecnologiche. (segue) (Com)