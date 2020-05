Scuola: Azzolina firma decreto, assegnate risorse di Fondo per Istruzione tecnica superiore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato poi messo a punto - prosegue sempre la nota - il sito https://sistemaits.it/, progettato per far conoscere tutto il potenziale degli Its, per raccontare come funzionano questi Istituti, i casi di successo e le buone pratiche. Chi esce dagli Its acquisisce un'alta specializzazione tecnologica che consente di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del Paese e di dare un contributo all'innovazione e al trasferimento tecnologico alle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni. Tutto questo si ottiene grazie a una didattica flessibile basata sull'esperienza diretta in azienda, dove l'apprendimento prepara alla realtà lavorativa di tutti i giorni. Il sito https://sistemaits.it/ racconta il mondo degli Istituti tecnici superiori attraverso sei temi, seguendo le sei aree tecnologiche dei corsi: It's green per l'Efficienza energetica, It's motion per la Mobilità sostenibile, It's tech per le Nuove tecnologie per la vita, It's Italy per le Nuove tecnologie del Made in Italy (Sistemi agroalimentare, casa, servizi alle imprese, meccanica, moda), It's culture per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo e It's it per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sul sito sono disponibili materiali informativi per studentesse e studenti, per le scuole e per le aziende, giochi interattivi per scoprire il mondo Its e le richieste del mondo del lavoro. (Com)