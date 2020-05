Francia: Senato boccia piano del governo su uscita quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato francese ha respinto il progetto di legge sull'uscita dal confinamento prevista per l'11 maggio con 89 voti contrari, 81 favorevoli e 174 astenuti. Lo riferisce il quotidiano francese "Le Figaro"; spiegando che il maggior tasso di astensionismo si è registrato tra i Repubblicani (135) e l'Unione centrista (31). Non possiamo più credervi sulla parola", ha detto il capogruppo dei Repubblicani al Senato, Bruno Retailleau, prima dello scrutinio. Tuttavia, in base all'articolo 50-1 della Costituzione, il voto non avrà nessuna ripercussione sull'applicazione del piano, in quanto ha un carattere consultivo. (Frp)