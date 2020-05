Fase 2: il Consiglio comunale di Milano chiede deroga a vincoli di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno a prima firma Franco D'Alfonso (Alleanza Civica) per chiedere una deroga ai vincoli di fiscalità di bilancio degli enti locali. Il testo, approvato con 31 voti favorevoli e l'astensione di dieci consiglieri, impegna il sindaco e la giunta a "intervenire nei confronti del governo, affinché siano attivate misure in tema di fiscalità in soccorso di Comuni, Provincie e Città Metropolitane". In particolare l'odg chiede che sia concessa agli enti locali "facoltà straordinaria per il 2020, di chiudere l'esercizio con un disavanzo di amministrazione pari al massimo al 15 per cento delle entrate consuntive, prevedendo il rientro da questo disavanzo nei prossimo triennio con l'approvazione del bilancio preventivo 2021-2023; di ristrutturare tutto il debito che sarà coperto da nuove emissioni di debito garantite da un impegno trentennale a rimborso pro quota degli obbligati". (segue) (Rem)