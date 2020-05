Fase 2: il Consiglio comunale di Milano chiede deroga a vincoli di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo propone poi di "prevedere per l'esercizio 2020 e 2021 la libera disponibilità delle risorse provenienti da entrate per sanzioni al Codice della Strada e da tutte le altre fonti a impiego vincolato" e di "avviare una rinegoziazione nazionale/europea per la cancellazione di prodotti finanziari derivati". Per la giunta ha espresso parere favorevole l'assessore al Bilancio Roberto Tasca: "L'auspicio non è certamente fare più spesa rispetto alle entrate. È quattro anni che in Consiglio comunale sostengo esattamente la cosa opposta, ma è chiaro che la situazione straordinaria che abbiamo di fronte ci impone un serio problema di equilibrio, se - come mi sembra evocato da più parti - il Comune di Milano debba pensare di mantenere alto il proprio livello dei servizi". (Rem)