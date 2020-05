Coronavirus: Bordoni (Lega), governo ascolti grido di dolore commercianti e artigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo, come abbiamo capito in tutta questa emergenza, ha i suoi tempi che spesso purtroppo non coincidono con l'urgenza della situazione: bisogna dare ascolto al grido di dolore dei commercianti e degli artigiani che hanno rappresentato tutto il loro disagio sotto Palazzo Chigi". Lo afferma, in una nota, il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Qualcuno al Governo si è posto il problema di come torneranno al lovoro ristoranti, bar, estetisti e parrucchieri e con quale volume d'affari?- chiede Bordoni -. Non c'è alcuna certezza che la clientela sia rimasta la stessa. Forse sarebbe il caso di portare maggiore rispetto nei confronti di chi lavora e dare uno straccio di certezza a imprese, professionisti, commercianti e artigiani". (Com)