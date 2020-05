Fase 2: il Consiglio comunale di Milano chiede deroga a vincoli di bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra ha deciso di astenersi, sostenendo che la richiesta sulla deroga ai vincoli di bilancio non sarebbe dovuta passare dal Consiglio comunale. "Figurarsi se noi non siamo d'accordo con l'autonomia finanziaria che come Lega chiediamo da sempre", ha detto la consigliera della Lega Silvia Sardone, spiegando che "è tutto il resto che ci sembra una presa in giro e noi nell'ipocrisia non ci riconosciamo. Leggendo certi ordini del giorno mi preme ricordarvi che siete al governo della nazione, quindi non avete bisogno di ordini del giorno per chiedere cose al governo, dato che avete i vostri ministri e quindi potete rivolgervi a loro. Se invece non vi filano di striscio come è avvenuto in tutta questa pandemia in cui Milano è stata completamente tralasciata, allora la città ha problemi seri", ha concluso Sardone. (Rem)