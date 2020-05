Coronavirus: Commissione Ue, maratona raccolta fondi per cure e vaccino raggiunge i 7,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegni per 7,4 miliardi di euro. Questo il totale, pari a 8 miliardi di dollari Usa, che oggi la Commissione europea ha registrato da parte di donatori di tutto il mondo per la maratona internazionale di raccolta fondi della Coronavirus Global Response. "Oggi il mondo ha mostrato una straordinaria unità per il bene comune: governi e organizzazioni sanitarie globali hanno unito le forze contro il coronavirus. Con tale impegno, siamo sulla buona strada per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di un vaccino per tutti", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Tuttavia, questo è solo l'inizio. Dobbiamo sostenere lo sforzo e essere pronti a contribuire di più. La maratona continuerà", ha aggiunto. L'evento è stato convocato da Unione europea, Canada, Francia, Germania, Italia, paese che sta per assumere la presidenza del G20, Giappone, Regno dell'Arabia Saudita, che detiene la presidenza del G20, Norvegia, Spagna e Regno Unito. L'iniziativa è una risposta alla richiesta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di un gruppo di attori della salute per una collaborazione globale per lo sviluppo accelerato, la produzione e l'equo accesso globale alle nuove tecnologie sanitarie essenziali per il coronavirus. La Coronavirus Global Response Initiative comprende tre partenariati per testare, trattare e prevenire il rafforzamento dei sistemi sanitari. (segue) (Beb)