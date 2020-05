Coronavirus: Commissione Ue, maratona raccolta fondi per cure e vaccino raggiunge i 7,4 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per aiutare a raggiungere gli obiettivi della risposta globale del Coronavirus, la Commissione europea impegnerà un miliardo di euro in sovvenzioni e 400 milioni di euro in garanzie su prestiti attraverso la ridistribuzione di Orizzonte 2020 (un miliardo di euro), RescEu (80 milioni di euro), il sostegno di emergenza Strumento (150 milioni di euro) e strumenti esterni (170 milioni di euro). Cento milioni di euro saranno donati al Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) e 158 milioni di euro all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La Commissione ha spiegato che annuncerà presto la ripartizione dell'importo raccolto oggi e quanto andrà a rafforzare i vaccini, la terapia, la diagnostica e i sistemi sanitari relativi al Covid-19. Un accesso universale e conveniente agli strumenti Covid-19 (ACT-Accelerator) era l'obiettivo principale dell'invito all'azione del 24 aprile da parte dei partner sanitari globali. Per questo, sono necessari finanziamenti significativi, oltre a una solida struttura collaborativa, con una chiarezza di scopo per garantire che il denaro donato venga utilizzato e per evitare la frammentazione degli sforzi. (segue) (Beb)