Coronavirus: Commissione Ue, maratona raccolta fondi per cure e vaccino raggiunge i 7,4 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle discussioni con i partner del settore pubblico e privato, nonché con le organizzazioni senza scopo di lucro, la Commissione europea propone un quadro collaborativo per la risposta globale dell'acceleratore Act che è concepito come una struttura di coordinamento per guidare e supervisionare i progressi compiuti a livello globale nell'accelerare il lavoro sullo sviluppo di vaccini, terapie e diagnosi con accesso universale, nonché rafforzare i sistemi sanitari necessari per soddisfare queste tre priorità. Questo framework di collaborazione intende essere limitato nel tempo (2 anni, rinnovabile) e basarsi su organizzazioni esistenti senza creare nuove strutture. Secondo la Commissione europea, riunirebbe partner come l'Oms, la Bill and Melinda Gates Foundation, il Wellcome Trust e alcuni paesi e attori sanitari globali riconosciuti come Cepi, Gavi, Vaccine Alliance, il Fondo globale o Unitaid. (segue) (Beb)