Coronavirus: Commissione Ue, maratona raccolta fondi per cure e vaccino raggiunge i 7,4 miliardi di euro (4)

- Il nucleo del quadro sarebbe costituito da tre partenariati basati sulle tre priorità della risposta globale al coronavirus, riunendo l'industria, la ricerca, le fondazioni e le organizzazioni internazionali, con un approccio che va dalla ricerca alla produzione fino alla distribuzione. I tre partenariati funzionerebbero nel modo più autonomo possibile, con un flusso di lavoro trasversale per migliorare la capacità dei sistemi sanitari e la condivisione di conoscenze e dati. La Commissione registra e tiene traccia degli impegni fino alla fine di maggio, ma non riceverà alcun pagamento nei suoi conti. I fondi andranno direttamente ai destinatari che, però, non decideranno da soli sull'utilizzo della donazione, ma la distribuiranno di concerto con la partnership. L'impegno è che tutti i nuovi vaccini, i sistemi diagnostici e i trattamenti contro il coronavirus siano resi disponibili a livello globale a un prezzo accessibile, indipendentemente da dove sono stati sviluppati. (Beb)